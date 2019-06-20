ضبط المتهم المتسبب فى إشعال النيران بجراج طوخ واحتراق 100 دراجة بخارية

القليوبية نيفين طه

نجحت مباحث القليوبية في القبض على المتهم المتسبب في إشعال النيران بجراج خاص بقرية بلتان بمدينة طوخ، حيث تبين من التحريات أن المتهم لديه سابقة سرقة وأن مالكى الجراج كانوا يعيرونه بذالك ما دفعه للانتقام منهم بإشعال النيران بتنك إحدى الدراجات النارية ولكن الحريق تفاقم حتى أتلف 100 دراجة نارية، تم ضبط المتهم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير الحماية بالقليوبية يفيد باندلاع حريق هائل فى جراج موتوسيكلات بقرية بلتان بطوخ.

انتقل على الفور المقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز والرائد محمد رجب شحات رئيس وحدة إطفاء طوخ وسيارات الإطفاء والدفع بسيارتي إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق الذى التهم كل الموتوسيكلات ومنع امتداد الحريق إلى المنازل المجاورة.