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صور.. 75 سيارة إسعاف فى السويس لتأمين مباريات المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا

الخميس، 20 يونيو 2019 02:39 م
صور.. 75 سيارة إسعاف فى السويس لتأمين مباريات المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا سيارة اسعاف
السويس – السيد فلاح

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انتهى فرع هيئة الإسعاف المصرية بالسويس، من الاستعدادات للتأمين الطبى والإسعافى لتأمين المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتى ستقام فى استاد السويس الرياضى، وتضم منتخبات تونس ومالى وأنجولا وموريتانيا.

وقال الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق إسعاف السويس، إن المرفق أتم استعداده بتجهيز جميع سيارات الإسعاف بالمحافظة وعددها 75 سيارة إسعاف مجهزة على التجهيزات الطبية ودخول سيارة عناية مركزة لأول مرة، مشيرا إلى تواجد أطباء متخصصين للإسعاف والطوارئ باستاد السويس.  

وأشار الدكتور طنطاوى، فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى تدريب جميع الأطقم العاملة على التعامل مع إصابات الملاعب وغيرها من الإصابات وعددههم 130 مقدم خدمة إسعافية، منوها إلى وضع خطة للإسعاف لتأمين البطولة تتمثل فى عدد محاور تأمين أماكن الإقامة للفرق المشاركة والحكام  بتواجد سيارات إسعاف خلال 24ساعة وتأمين ملاعب التدريب بتواجد سيارات إسعاف  وفرق طبية متواجدة بملاعب التدريب.

وتابع "طنطاوى"، أنه تم تجهيز عيادتين طبيتين وتم تجهيزها على أعلى مستوى حسب الاشتراطات الدولية "عيادة خاصة للاعبين – عيادة خاصة لكبار الزوار" و تأمين مراكز الشباب المتواجد بها الشاشات العملاقة لمشاهدة المباريات وتأمين استاد السويس خلال المباريات.

وأكد على تواجد فرق طبية منتشرة فى المدرجات لتأمين الجماهير وتواجد سيارات الإسعاف عند بوابات الدخول الداخلية والخارجية للاستاد وتواجد سيارات الإسعاف على الطرق المؤدية للاستاد.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

 

 

وتستضيف محافظة السويس المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات "تونس ومالي وموريتانيا وانجولا "، على ملعب استاد السويس الرياضى.

 

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

 

75 سيارة إسعاف فى السويس (2)
75 سيارة إسعاف فى السويس 

 

75 سيارة إسعاف فى السويس (3)
75 سيارة إسعاف فى السويس

 

75 سيارة إسعاف فى السويس (1)
75 سيارة إسعاف فى السويس 

استاد السويس

امم افريقيا

افريقيا 2019

كاس امم افريقيا

المجمعة الخامسة بامم افريقيا

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