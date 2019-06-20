صور.. محافظة الإسكندرية تنهى استعدادتها لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والذي تقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو لـ19 يوليو 2019 ، و تقام مباراياتها بعدد خمس محافظات تشمل القاهرة والإسكندرية والاسماعيلية وبورسعيد والسويس والتى تشهد مشاركة عدد 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ أمم أفريقيا، وتقام مباريات المجموعة الثانية والتي تضم كل من نيجيريا ، بروندي ، غينيا ، مدغشقر ، على ملعب استاد الإسكندرية الرياضى.

وأوضح "قنصوه" فى بيان صادر منذ قليل أن استاد الإسكندرية الرياضي والمنطقة المحيطة به قد شهدت أعمال تطوير مكثفة خلال الأشهر الماضية لاستقبال بعض مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، لافتا إلى أنه علاوة على ذلك فقد تم الانتهاء من جميع أعمال التطوير والتجميل لجميع الشوارع والميادين خاصة المداخل والمحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة ، ورفع كفائتها وتزيينها ، وصيانة وتجديد أعمدة الإنارة بها ، وووضع العلامات الارشادية والمرورية اللازمة وصيانة جميع المسطحات الخضراء وتشغيل النوافير بالميادين بنطاق المدينة .

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم تزيين مداخل المدينة بعلم مصر وأعلام الدول والفرق المشاركة، وتم إعداد وتجهيز عدة برامج سياحية وترفيهية لجميع الفرق المشاركة والوفود المرافقة لها من الدول الأفريقية وضيوف المحافظة، تتضمن تنظيم فقرات فنية وثقافية، إلى جانب تنظيم برنامج خاص لزيارة جميع الأماكن السياحية ومعالم المحافظة والمزارات السياحية وجولات ميدانية للوفود للتعرف على الملامح السياحية لعروس البحر الأبيض المتوسط وتسويقها من خلال كونهم سفراء لبلادهم خاصة أن المحافظة تمتلئ بالمناطق والمزارات السياحية المتميزة .

على الصعيد ذاته أشار "قنصوة" إلى أن إقامة البطولة في مصر تساهم في تحسين الصورة الذهنية لمصر في الخارج وتوصل رسالة للعالم بأن مصر مستقرة أمنيا وسياسيا، متوجها بالتحية للقيادة السياسية التي أصرت على احتضان الدولة المصرية للبطولة، وأكد أنه في هذا الإطار فإن جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قد رفعت درجة الاستعداد القصوى ويعملون على قدم وساق للظهور بصورة مشرفة خلال فترة إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية .