صور .. كيف يمكن مواجهة ختان الإناث فى الدقهلية؟.. الدكتور كمال شاروبيم يجيب

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالدقهلية اليوم،ندوة "احميها من الختان "حول خطورة ختان الإناث ،بحضور الدكتور كمال شاروبيم،محافظ الدقهلية،وسعد الفرماوى،السكرتير العام المساعد للمحافظة،والدكتورة فرحة الشناوي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

واستنكر محافظ الدقهلية الممارسات التي تنتهك الطفلة جسديا ومعنويا،وقال: لابد من الإجابة على سؤال في غاية الأهمية وهو: "كيف نقضي تماماُ على الممارسات التي مازالت تنتهك طفولة بناتنا من خلال الختان ؟"،والإجابة أنه علينا جميعاً إحداث التغيير السلوكي الذي يكفل أن نوفر لبناتنا الحماية والرعاية).

وأضاف أن مصر قطعت بالفعل شوطاُ كبيراً في هذا الاتجاه،بفضل الإرادة السياسية الواعية،فكانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل،والتزمت بالمعاهدات الدولية والإستراتيجيات الوطنية التي تحمي الأطفال من كل أشكال العنف،وشمل ذلك ما تضمنته تعديلات قانون الطفل عام 2008 والمادة التي أضيفت لقانون العقوبات لأول مرة بنص صريح لتجريم ختان الإناث وتعديلات لاحقة لتغليظ العقوبة عام 2016،لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة.

وأوضح شاروبيم أن آليات الحماية والتوعية بخطورة الختان توجت بإطلاق اللجنة الوطنية المشتركة للقضاء على ختان الإناث،والتي تعمل من منظور تفاعلي مع كل الوزارات والمؤسسات والمنظمات الدولية والأهلية والمجتمع المدني لتسريع وتيرة القضاء على ختان البنات وفق رؤية مصر 2030 وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

كما شدد محافظ الدقهلية على أهمية عقد ندوات التثقيف بالظاهرة والقوافل التوعوية في القرى والعزب والنجوع وأن يتعاون الجميع للتوعية بخطورة هذه العادة السيئة،وهنا يأتي الدور الهام للرائدات الريفيات.

من جانبها أكدت الدكتورة فرحة الشناوي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية ،على أن ختان الإناث جريمة يعاقب عليها القانون المصري ،وأن علماء الدين أكدوا على أنه عادة وليست من الدين بل مخالفة لكل آداب المهنة.

وألقي الشيخ محمد مهران، نائبا عن وكيل وزارة الأوقاف كلمة أشار فيها إلى أن الختان ليس من الدين بشئ إنما عادة قديمة موروثة ويجب القضاء عليها وأضاف أن الإسلام أكد على عدم إهانة الأنثى والحفاظ على كرامتها ومكانتها.

كما ألقى القس غبريال كلمة أكد فيها على أن الإنجيل لم يرد فيه ختان الإناث بل ختان الذكور وأنها مجرد عادة متوارثة قديمة وليست من الأديان في شئ.

وتحدث الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وقال "إننا لابد أن نحافظ على البنات وقرارها وأعضائها فهي ليست حيوان يتم سحبه وإرغامه على جراحة لا يملك فيها قرار، ولابد من حفظ كرامتها، كما أن الختان ليس له علاقة بطهارة الجسد أو الإضرار به."

ومن جانبها قالت نجوى الدماطي، عضو المجلس القومي للمرأة أن المبادرة تكتسب أهمية خاصة من رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه لها وأضافت قائلة"إننا نعمل بكل جهد لحماية بناتنا من هذه الجريمة وهي ختان الإناث التي تدفع الأنثى ثمنها مدى الحياة".

وقالت بدرين السيد، مدير شئون المرأة بمديرية التضامن الاجتماعي أننا لسنا بمعزل عن القضية فالتضامن يضع برامج توعية لمواجهة الظاهرة حيث نتواجد مع الأسرة بصفة مستمرة في القرى والنجوع لتوعيتهم بخطورة الأمر.