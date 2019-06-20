صور.. رفع 75 طن من مخلفات الهدم بمدخل حى الأشجار بالمنصورة

الدقهلية - سارة الباز

نفذت رئاسة حي غرب المنصورة بالدقهلية ،حملة نظافة مكبرة استهدفت مدخل منطقة حى الأشجار من ناحية الطريق السريع،لرفع تراكمات مخلفات الهدم من على جانب الطريق.

وصرح أشرف عبد الواحد، نائب رئيس الحي في تصريح خاص لليوم السابع أن الحملة أسفرت عن رفع ما يقرب من 75 طن من تراكمات مخلفات الهدم من جانب الطريق.

وأشار إلى أنه قد تم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع مركز ومدينة المنصورة،ومركز ومدينة طلخا، ومركز ومدينة نبروه، لافتا إلى استمرار الحملات لرفع التراكمات وإعادة المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.