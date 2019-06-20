صور.. رصف باركينج بوابة استاد القاهرة الدولى وتزيين الشوارع قبل البطولة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خميس ابو الفضل رئيس حي غرب مدينة نصر، أنه تم رصف الباركينج الخاص ببوابة استاد القاهرة الدولى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ضمن استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة أفريقيا.

وفى السياق قال رئيس حى غرب مدينة نصر، إنه تم الانتهاء من تزيين الأشجار المحيطة بشوارع الاستاد والحدائق والميادين كما تم تركيب أنوار تجميلية فى الأشجار والنخيل ودهان الأسوار الحديدة للحدائق.

يذكر أن شوارع العاصمة شهدت ثورة تجميلية استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث دم تجديد الشوارع ودهان العقارات وتجديد شبكات الإنارة وتوسعة الشوارع ورفع كفاءتها خاصة بالأماكن المحيطة للاستادات التى تشهد مباريات البطولة وأماكن إقامة الوفود المشاركة.



رصف الباركينج الخاص ببوابة استاد القاهرة



رصف الباركينج الخاص ببوابة استاد القاهرة



رصف الباركينج الخاص ببوابة استاد القاهرة



رصف الباركينج الخاص ببوابة استاد القاهرة



رصف الباركينج الخاص ببوابة استاد القاهرة



رصف الباركينج الخاص ببوابة استاد القاهرة



رصف الباركينج الخاص ببوابة استاد القاهرة



رصف الباركينج الخاص ببوابة استاد القاهرة



رصف الباركينج الخاص ببوابة استاد القاهرة



رصف الباركينج الخاص ببوابة استاد القاهرة



رصف الباركينج الخاص ببوابة استاد القاهرة



رصف الباركينج الخاص ببوابة استاد القاهرة