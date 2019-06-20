صور.. رأس البر تشن حملات لإزالة التعديات بمنطقة الامتداد العمرانى

دمياط فريق المحافظات

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر،برئاسة اللواء عماد حمدى،وبمتابعة وميدانية وإشراف نواب المدينة،سلسلة من الحملات الجديدة على منطقة الامتداد العمرانى لإزالة تعديات العرب من عشش وحظائر للحيوانات،والتى أعادوا إقامتها من جديد بعد أن أزالتها الوحدة في الحملات السابقة.

وصاحب تلك الحملة،حملات نظافة مكبرة لإزالة مخالفاتهم،وتجمعات القمامة الخاصة بهم.

يأتي ذلك،استجابةً من الوحدة لشكاوى سكان المنطقة،والذين يتضررون من العرب ومخلفاتهم والحيوانات الخاصة بهم،والتي تتسبب في الحوداث، على أن تستمر سلسلة الحملات على المنطقة في إطار خطة الوحدة لرفع مستوى النظافة بالمدينة، وإزالة كافة التعديات والمخالفات،وتقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين ورواد المدينة.