صور.. حملة فورية لإزالة مخالفات على أرض لهيئة الأوقاف بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى المنتزة ثان شرق الإسكندرية حملة لازالة البناء المخالف، وذلك في ضوء مجابهة شتى أنواع المخالفات، حيث شنت وحدة الإيقاف والتحفظ بالحي، اليوم الخميس، حملة فورية للتصدي للمخالفات أسفرت عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص كائنة بعزبة العرب الكبرى على أرض ملك هيئة الأوقاف المصرية، وتم خلال الحملة فك الشدة الخشبية الخاصة بالطابق الثالث علوى، كما تم التحفظ علي 56 شيكارة أسمنت.

يأتي ذلك في إطار التصدي للمخالفات بشتى أنواعها وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف، في إطار تفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.