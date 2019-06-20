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صور.. تعليق تميمة كأس الأمم الأفريقية على محطات الترام بالإسكندرية

الخميس، 20 يونيو 2019 11:31 ص
صور.. تعليق تميمة كأس الأمم الأفريقية على محطات الترام بالإسكندرية تميمة الامم الافريقيه
الإسكندرية - جاكلين منير

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أصدر المهندس محمد زكريا، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، تعليمات بوضع لوجو وتميمة كأس الأمم الأفريقية على محطات الترام، وذلك فى إطار استعدادات الهيئة لاستقبال البطولة  وخدمة زوار الإسكندرية، حيث تم إعادة التأهيل والتطوير الشامل لمحطة المكس وتم وضع لوجو البطولة.

كما تم تطوير المظلات المعدنية ووضع لوجو البطولة عليها، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة لنقل الركاب للتطوير، حيث  تسعى دائما لتقديم الافضل والاحسن لراحة  الركاب.

فيما شدد المهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية على مواصلة أعمال نظافة ونزع الحشائش من داخل حرم ترام الرمل لتبدو الإسكندرية فى أبهى صورها أمام الزائرين.

 

تعليق تميمة كأس الامم الافريقية على محطات الترام بالاسكندرية (1)
تعليق تميمة كأس الامم الافريقية على محطات الترام بالاسكندرية 

 

تعليق تميمة كأس الامم الافريقية على محطات الترام بالاسكندرية (2)
تعليق تميمة كأس الامم الافريقية على محطات الترام بالاسكندرية 

 

تعليق تميمة كأس الامم الافريقية على محطات الترام بالاسكندرية (3)
تعليق تميمة كأس الامم الافريقية على محطات الترام بالاسكندرية 

 

تعليق تميمة كأس الامم الافريقية على محطات الترام بالاسكندرية (4)
تعليق تميمة كأس الامم الافريقية على محطات الترام بالاسكندرية 

 

تعليق تميمة كأس الامم الافريقية على محطات الترام بالاسكندرية (5)
محطات الترام بالاسكندرية 

 

تعليق تميمة كأس الامم الافريقية على محطات الترام بالاسكندرية (6)
 محطات الترام بالاسكندرية

الاسكندرية

كأس الامم الافريقية

ترام الاسكندرية

امم افريقيا

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