صور.. ترامب يمنح الاقتصادى الأمريكى أرثر لافر وسام الحرية بالبيت الأبيض

وكالات

منح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاقتصادى الأمريكى أرثر لافر، وسام الحرية، وذلك تكريما له على جهوده الاقتصادية الكبيرة.

وقد تمت المراسم، اليوم الخميس، فى المكتب البيضاوى بالبيت الأبيض، بحضور عدد من كبار المسئولين الأمريكيين.

وشغل لافر عضوية اللجنة الاستشارية للسياسات الاقتصادية الأمريكية فى عهد الرئيس الأمريكى الأسبق رونالد ريجان، بين عامى 1981 و1989.



الرئيس الأمريكى يلقى كلمة



الرئيس ترامب يوجه حديثه لأرثر لافر



ترامب أثناء إلقاء كلمته



ترامب مع العالم الاقتصادى الأمريكى



ترامب وأرثر



ترامب والعالم الاقتصادى أرثر لافر



ترامب ولافر



ترامب يتلقى تحية الحضور



ترامب يصافح أرثر



ترامب يصافح العالم الاقتصادى الأمريكى البارز



ترامب يلوح للحاضرين



ترامب يمنح أرثر لافر وسام الحرية



لافر بجوار نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس