صور.. بدء تسكين مشروع روضة السيدة بالقاهرة و24 أسرة يتسلمون وحداتهم

كتب سيد الخلفاوى

بدأت أجهزة محافظة القاهرة، فى تسكين مشروع روضة السيدة، بحى السيدة زينب، حيث يتم تسكين أهالى المنطقة التى تم البناء عليها، والذين تم تعويضهم بقيمة إيجارية مؤقتة حتى يتم الانتهاء من إنشاء المشروع.

من جانبه أكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه تم اليوم تسكين 24 أسرة من حالات القيمة الإيجارية بمشروع روضة السيدة، بحضور مصطفى عبد العزيز الزيات السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، وحسام الدين رأفت رئيس حى السيدة زينب.

يذكر أن مشروع روضة السيدة، به 816 وحدة سكنية و198 وحدة تجارية يجمعهم 16 عمارة مكونة من أرضى و5 أدوار بتكلفة 330 مليون جنيه، على 7 أفدنة تم تخطيطهم ليكون بها ممشى سياحى وأماكن لانتظار السيارات وأقل شارع عرضه 12 متر.