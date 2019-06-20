صور .."التضامن الاجتماعى" تجرى اختبارات تدريب المسائلة المجتمعية بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل ياسر بخيت،مدير عام مديرية التضامن الإجتماعى بالبحر الأحمر،اليوم الخميس لجنة من وزارة التضامن الاجتماعى،لاختبار كوادر تدريب المسائلة المجتمعية من موظفى التضامن الإجتماعى.

وأعلن ياسر بخيت،أن اللجنة مشكلة من الدكتورة بلقيس عبد المنعم،مستشار الوزير للجنة المسائلة المجتمعية،وأسامة حسن عبد المجيد،من الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة،وهاني عبد الفتاح من الإدارة العامة للضمان تكافل وكرامة.

وأضاف مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالبحر الأحمر،أنه تم ترشيح 2 مدربين من إدارات شلاتين وسفاجا كمرحله أولى،موضحاً إن اللجنة قامت بتدريب 23 لجنة من لجان المسائلة المجتمعية والتى من أهدافها التحقق لبرنامج تكافل وكرامة وفيها تقوم اللجنة المشكلة من اعضاء من التنفيذيين والمجتمع المدنى بدور فعال فى التعريف بالبرنامج،وكذلك توصيل الخدمة والمساعدة الى المستحق وهى تحقق نوع من الامان للعميل والمجتمع وتعمل على مكافحة الفساد،ويرأس هذه اللجان رؤساء الوحدات المحلية بالمدن.