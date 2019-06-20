صور.. الإسكندرية ترفع الطوارئ لاستقبال كأس الأمم الإفريقية

الإسكندرية - جاكلين منير

واصلت محافظة الإسكندرية الاستعدادات المكثفة التى تقوم بها حاليا بكافة الأجهزة التنفيذية المعنية فى إطار استقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث قامت محافظة الإسكندرية برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال البطولة بكافة أجهزتها التنفيذية.

كما جرت أعمال التطوير التى تنفذ بالمنطقة المحيطة بإستاد الاسكندرية والمداخل والمخارج الرئيسية للمدينة، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد الإسكندرية الدولى والتى تضم غينيا ومدغشقر ونيجريا وبورندى فى الفترة من 22 إلى 30 يونيو 2019.

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الصحة" تخصص 5 مستشفيات وعيادة خارجية لعلاج اللاعبين وتسحب عينات من أغذية الفنادق الكبرى

من جانبه، أكد الدكتور "علاء عثمان" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قد كثفت استعداداتها لاستقبال اللاعبين والجماهير من الدول المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، مؤكدًا أن جميع الإدارات الفنية والمناطق الطبية التابعة المديرية تعمل بأقصى طاقتها حرصًا على خروج البطولة بشكل مشرف.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إلى أنه تم اختيار مستشفى رأس التين العام ومستشفى شرق المدينة مع عدد من المستشفيات الخاصة لاستقبال وعلاج اللاعبين والجماهير الأجنبية والمصرية، علاوة على رفع درجة الاستعداد بجميع بالمستشفيات العامة والمركزية التابعة للمديرية، ومراعاة توافر كميات إضافية من المستلزمات والأدوية وأكياس الدم، ومضاعفة أعداد العاملين بأقسام الطوارئ.



وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم التنسيق مع مرفق إسعاف الإسكندرية لعمل 3 عيادات طبية داخل استاد الإسكندرية للتعامل مع الحالات الطارئة فورا، مضيفًا أن غرفة طوارئ المديرية برئاسة وكيل الوزارة، تعمل على مدى 24 ساعة بداية من يوم الخميس القادم للتدخل الفورى لحل أى مشكلة طارئة خلال فترة البطولة.



ويقول الدكتور "هشام الفيشاوى" مدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، إنه يجرى منذ أسبوعين وحتى انتهاء فعاليات البطولة تنفيذ خطة تهيئة ولتامين أماكن إقامة المباريات والفرق الرياضية والأماكن السياحية والمزارات للقضاء على الذباب والبعوض واستخدام.



أحدث تقنيات المكافحة والمبيدات صديقة للبيئة

فيما أكدت الدكتورة "فيروز سلطان"، مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن فرق مراقبة الاغذية بالمديرية قامت بالمرور والتفتيش على الفنادق السياحية الموجودة بالمحافظة حيث تم سحب 65 عينة أغذية ومشروبات مختلفة، وتم تحرير 9 محاضر لمخالفة اشتراطات النظافة فى أماكن تداول الأغذية و5 محاضر عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين.



وأضافت "سلطان"، أن الفرق التابعة لإدارة صحة البيئة بالمديرية تقوم بشكل يومى بسحب عينات مياه من شبكات وخزانات مياه الشرب وحمامات السباحة بالفنادق والملاعب والأندية وأماكن متنوعة أخرى وكذلك من محطات المياه المغذية للملاعب والفنادق للتأكد من صلاحيتها، بالإضافة لعمل مرور ومسح بيئى للنظافة العامة فى تلك الأماكن.



كما قامت إدارة الوبائيات والترصد وإدارة مكافحة الأمراض المعدية بالتنسيق مع أطباء الحجر الصحى ومراقبى ومسئولى وفرق الترصد بالمناطق الطبية والمستشفيات، للتأكد من منظومة ترصد الأمراض المعدية لاستيعاب الوفود المشاركة والاكتشاف المبكر لأى حالات مرضية أو تفشيات وبائية مرتبطة بالوفود المشاركة، والحد من العدوى وسرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة

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الصرف الصحى" تطبق نموذج المحاكاة الثانى للصرف باستاد الإسكندرية

فيما أعلنت شركة صرف صحى الإسكندرية عن الانتهاء من الاستعدادات المكثفة لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وأجرى اللواء محمود محمد نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحى الإسكندرية، تطبيق نموذج المحاكاة الثانى لتصريف مياه الأمطار بمحيط الاستاد، وذلك لاختبار ميول البلدورات الجديدة المرتبطة بشنايش الأمطار وللخدمة.



وأكد اللواء محمود نافع، على تواجد سيارات الشفط والمدمجة والسيول طوال فترة البطولة بإستاد الإسكندرية، إلى جانب توافر بدالة تحسبًا لأى طارئ، بالإضافة إلى تواجد فرقتين تدخل سريع بإشراف مهندس أشرف حنفى رئيس قطاع التشغيل والصيانة، ومهندس حسن خليل مدير عام منطقة وسط، وذلك بناء على تعليمات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.



وضع شاشات كبرى بالشواطئ ومراكز الشباب لمتابعة مباريات البطولة

وقد بدأت شواطئ الإسكندرية فى وضع شاشات كبرى على بعض الشواطئ، وذلك فى إطار الاستعدادات المكثفة التى تشهدها الإسكندرية لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية.



و قال اللواء أحمد زهرة، مراقب عام الشواطئ بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بدأت فى وضع شاشات كبرى على بعض الشواطئ المجانية بالمحافظة، وذلك لخدمة المصطافين فى متابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية.



وأوضح "أبو زهرة"، تركيب بعض الشاشات وجارى استكمال باقى التجهيزات فى الشواطئ الأخرى، على أن يتم الانتهاء منها يوم الجمعة القادم.

كما قامت مديرية الشباب والرياضة بوضع شاشات كبرى داخل مراكز الشباب بالمحافظة، حيث أكدت مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، على أنها استعدت بـ49 مركز شباب، حيث تم توفير 33 شاشة عرض بالمراكز لكى يتسنى لقطاع عريض من الجماهير مشاهدة المباريات، بالإضافة إلى وجود 11 شاشة عرض كبرى بـ11 ناديا بالإسكندرية، كما تم رفع لافتات الدخول المجانى لكل من يرغب فى مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019.

محافظ الإسكندرية: تطوير البنية التحتية بمحيط الاستاد والمداخل والمخارج بتكلفة 100 مليون جنيه

من جانيه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أن المحافظة استعدت بكافة أجهزتها استعدادات مكثفة لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الشهر الجارى، حيث بلغت تكلفة الاستعدادات حتى الآن 100 مليون جنيه.

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال التطوير تضمنت، تطوير استاد الإسكندرية بالكامل فهو استاد عريق يستحق التطوير وتم تجهيزه بشكل غير مسبوق، كما تم تطوير المنطقة المحيطة بالاستاد بداية من مدخل الإسكندرية وحتى المنطقة المحيطة من خلال تطوير الشوارع ورفع كفاءة البنية التحتية من خلال أعمال الرصف والإنارة، حيث تم عودة الشكل الخاص بالإسفلت "المقوس"المميز للإسكندرية الخاصة بتصريف مياه الأمطار، وسيتم تعميم طريقة الرصف الجديدة فى كل شوارع الإسكندرية.



كما أشار المحافظ إلى تطوير حديقة الاسعاف وتغيير اسمها إلى حديقة الاستاد بالكامل، حيث تواصل المحافظة أعمال تطوير حديقة الإسعاف وإعادة رونقها بهذا الشكل الجمالى مع مراعاة فيه البعد التراثى لإستاد الإسكندرية مع الحفاظ على هويتها لجعلها نموذجا جيدًا يحتذى به فى الحدائق الأخرى.



وأوضح "قنصوة"، أن أعمال تطوير الحديقة استهدفت زيادة المسطح الأخضر عن الوضع الحالى مع الحفاظ على جميع أشجار النخيل بعد تهذيبها وتنسيقها، وتغيير شبكة الكهرباء والإضاءة بالكامل، بالإضافة إلى تغيير شبكة المياه لتغذية الحديقة، وإعادة تشغيل النافورة المعطلة، وتركيب بردورة جديدة وفقا للكود العالمى، وإنشاء عدد من أماكن الجلوس للمواطنين، بالإضافة إلى تأمين الحديقة من خلال شركة متخصصة للأمن.



ونوه المحافظ إلى تنظيم عدد من المهرجانات الثقافية التى سيتم تنظيمها مواكبة البطولة، تبدأ الجمعة القادمة وهى احتفالات تليق بالإسكندرية بالتعاون مع وزارة الثقافة، لعودة الإسكندرية عاصمة الثقافة المصرية والعربية.



وأوضح المحافظ توفير 400 شاب متطوع يتحدثون باللغات المختلفة لاستقبال الوفود المشاركة فى البطولة، بالإضافة إلى وضع شاشات كبرى فى بعض الشواطئ المجانية ومراكز الشباب والساحات الكبرى.



