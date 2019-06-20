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صور .. استكمال أعمال التجميل وضخ المياه لأهالى "الحسنة" بوسط سيناء

الخميس، 20 يونيو 2019 03:17 م
صور .. استكمال أعمال التجميل وضخ المياه لأهالى "الحسنة" بوسط سيناء استكمال أعمال التجميل وضخ المياه لأهالى الحسنة بوسط سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تواصل مدينة الحسنة بوسط شمال سيناء،اليوم الخميس،اعمال الإنشاءات والتجميل والتطوير لوسط المدينة، والدفع بفناطيس لتوفير المياه للأهالى.
 
وقال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة الحسنة،أنه تجرى أعمال إستكمال أعمال التطوير والتجميل والتوسيع بمدينة الحسنة بوسط سيناء.
 
وبحسب بيان مجلس المدينة،أن الأعمال تشمل استكمال بناء النصب التذكارى،وأعمال تجهيزات الأرصفة والتطوير للميدان الرئيسى.
 
وأشاد رئيس مركز ومدينة الحسنة بدور الأهالى فى التعاون مع الجهاز التنفيذى بمجلس المدينة،وتكاتف الجميع لتقديم الخدمات التى توفرها الدولة للأهالى.
 
وأشار البيان،أنه تم تنفيذ توصيل المياه للقرى التابعة لمركز ومدينة الحسنة بواسطة فناطيس المياه، والتنبيه على شركة المياه المختصة بتوفير مياه الشرب،وأن تعمل بكامل طاقتها وكافة مرافقها،وسرعة الاستجابة لطلبات الأهالى.
 
استكمال أعمال التجميل وضخ المياه لأهالى الحسنة بوسط سيناء (1)
استكمال أعمال التجميل وضخ المياه لأهالى الحسنة بوسط سيناء 

استكمال أعمال التجميل وضخ المياه لأهالى الحسنة بوسط سيناء (2)
استكمال أعمال التجميل وضخ المياه لأهالى الحسنة بوسط سيناء 

استكمال أعمال التجميل وضخ المياه لأهالى الحسنة بوسط سيناء (3)
استكمال أعمال التجميل وضخ المياه لأهالى الحسنة بوسط سيناء 

استكمال أعمال التجميل وضخ المياه لأهالى الحسنة بوسط سيناء (4)
استكمال أعمال التجميل وضخ المياه لأهالى الحسنة بوسط سيناء

استكمال أعمال التجميل وضخ المياه لأهالى الحسنة بوسط سيناء (5)
استكمال أعمال التجميل وضخ المياه لأهالى الحسنة بوسط سيناء

استكمال أعمال التجميل وضخ المياه لأهالى الحسنة بوسط سيناء (6)
استكمال أعمال التجميل وضخ المياه لأهالى الحسنة بوسط سيناء

 


محافظه شمال سيناء

مياه الشرب

شمال سيناء

وسط سيناء

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