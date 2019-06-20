صور.. أمير منطقة الرياض يشارك فى دورة الإسعافات الأولية لموظفى الإمارة

وكالات الأنباء

شارك الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم الخميس، فى دورة الإسعافات الأولية لموظفى إمارة المنطقة التى تنظمها لجنة أصدقاء الهلال الأحمر بالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودى بالمنطقة.

وقالت صحيفة أضواء الوطن السعودية، إن الدورة تستهدف معرفة المهارات العامة والمتخصصة للقيام بالإسعاف الطارئ عند التعرض لحالات طبية مفاجئة من خلال فرضيات على عمليات إنعاش القلب والرئتين والإنقاذ الوقتى حتى تصل فرق الإسعاف.

واستعرضت الدورة التعامل السليم لعدد من الحالات منها الصرع والإغماء، وإسعافات النزيف ، وحالات الانسداد ، والارتجاج ، والجروح القطعية ، والحروق والتعرض الضار للشمس وقد استخدمت وسائل العرض المرئي والتدريب العملي.



أمير-منطقة-الرياض



جانب-من-أعمال-الدورة-التدريبة



جانب-من-الدورة-التدريبة