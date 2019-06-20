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روسيا: سنناقش خلال الاجتماع مع مصر الأوضاع فى سوريا وليبيا ومنطقة الخليج

الخميس، 20 يونيو 2019 10:31 ص
روسيا: سنناقش خلال الاجتماع مع مصر الأوضاع فى سوريا وليبيا ومنطقة الخليج سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
كتب وكالات

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أعلنت الخارجية الروسية، أن روسيا ومصر ستناقشان الأوضاع فى سوريا وليبيا ومنطقة الخليج خلال الاجتماع بصيغة 2+2 ، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت الخارجية الروسية فى بيان: "من المخطط مناقشة الأوضاع فى الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية مع التركيز على الأزمة السورية والليبية والوضع فى السودان ومشاكل الأمن فى منطقة الخليج، وتسوية الأوضاع فى الشرق الأوسط وقضايا مكافحة الإرهاب وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل خلال المشاورات القادمة".

 

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن الوزراء سيقومون بمراجعة الوضع فى المجالات الرئيسية للتعاون الروسى المصرى المتنوع ووضع أهداف لمواصلة تطوير العلاقات الثانية فى جميع المجالات".

 


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أخبار مصر

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