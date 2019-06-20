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روسيا تنفى التوقيع على عقود لبيع أسلحة إلى فنزويلا

الخميس، 20 يونيو 2019 07:36 ص
روسيا تنفى التوقيع على عقود لبيع أسلحة إلى فنزويلا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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نفى فلاديمير زيماسكى سفير روسيا لدى كاراكاس ما تردد عن قيام بلاده مؤخرا بالتوقيع على عقود دفاعية جديدة مع فنزويلا.
وذكرت قناة "روسيا اليوم"، في نشرتها باللغة الانجليزية، أن السفير الروسي أوضح - في تصريحات صحفية - أن ما أعلنه مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، بشأن قيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتوقيع عقد جديد مع موسكو في شهر مايو الماضي لشراء أسلحة روسية بقيمة 209 ملايين دولار "محض خيال". 
كانت الولايات المتحدة قد دعت روسيا مرارا إلى الابتعاد عن فنزويلا والكف عن التعاون معها عسكريا حيث رفضت موسكو مثل هذه المطالب، مؤكدة أن التعاون مع كاراكاس يمتد لسنوات طويلة مضت وأنها بصدد توسيع نطاق هذا التعاون في المستقبل.


روسيا

فنزويلا

فلاديمير زيماسكى

جون بولتون

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