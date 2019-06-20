رئيس هيئة ميناء الإسكندرية: تطوير رصيفى 55 و62 يتكلف 500 مليون دولار

الإسكندرية أسماء على بدر

قال اللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه يتم تطوير رصيفي 55 و62 داخل أرض ميناء الإسكندرية، والذي من المفترض أن يستوعب مليون و250 حاوية، مشيرا إلى أن التطوير يحتاج من 400 - 500 مليون دولار، وتكريك 16 مليون متر مكعب.

وأضاف خلال لقاء للحديث عن الأثر البيئي والمجتمعي لتطوير رصيف 55 و62 داخل مقر الميناء، اليوم الخميس، إن ذلك المشروع ضخم، وأن الهدف أن يكون هناك تكريك لميناء الإسكندرية بالكامل، وإقامة تطوير في كافة الأرصفة، وأن هذا المشروع يعد من اضخم المشروعات.

وأوضح عطية، أن الهدف من ذلك، زيادة عمق الأرصفة لزيادة الفرص الاستثمارية، خاصة أن الميناء تتعامل مع 60٪ من تجارة مصر، يدخل إليها 5 آلاف سفينة في السنة، 25 ألف متعامل في اليوم، وأن المنافسة أصبحت عالمية، وليس مع موانئ محلية لذلك هناك تحديات عديدة .