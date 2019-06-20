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رئيس جامعة بنها يستقبل أعضاء وفد التحالف المصرى الأمريكى بمركز التميز

الخميس، 20 يونيو 2019 08:11 م
رئيس جامعة بنها يستقبل أعضاء وفد التحالف المصرى الأمريكى بمركز التميز الوفد الامريكى خلال زيارة مركز التميز فى الزراعة
القليوبية-نيفين طه

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استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها اليوم وفد التحالف المصرى الأمريكى بحضور الدكتور باول إبنر الأستاذ فى علوم الانتاج الحيوانى بجامعة برودو بالولايات المتحدة الامريكية عن التحالف الامريكى و الدكتورة نجلاء عبد الله  الاستاذة بجامعة القاهرة، وأساتذة من جامعة القاهرة على هامش زيارته لكلية الزراعة بمشتهر وذلك بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة بمشتهر إن الوفد قام بزيارة مركز التميز فى المعامل البحثية والمزارع التعليمية والإرشادية بالكلية، مشيرا إلى أن كلية الزراعة بمشتهر بجامعة بنها ضمن التحالف المصرى الامريكى والذى يضم 8 جامعات منهم 3 أمريكية وهم كورينيل ديفز وميتشيجن وبرودو و 5 جامعات مصرية وهم القاهرة وعين شمس وبنها وقناة السويس وأسيوط.

وأضاف عراقى أن الوفد قام باحاطة الكلية واعضاء هيئة والهيئة المعاونة والطلاب بنشاط المركز فى الفترة القادمة وخطة المشروع الذى يستمر لمدة 5 سنوات بهدف تطوير ودعم البحوث العلمية التطبيقية وتدريب الطلاب والخريجين لسوق العمل وتفعيل المشاركة المجتمعية فضلا عن تطوير الزراعة والتنمية الرزاعية المستدامة فى مصر.

 

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جامعه بنها

قناه السويس

التحالف المصرى الامريكى

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