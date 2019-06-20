رئيس جامعة الزقازيق: بث مباريات أمم أفريقيا بقاعة المنتديات والمدينة الجامعية مجانا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعلن الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، أنه تقرر بث مباريات كأس الأمم الإفريقية من خلال شاشات عرض ضخمة بقاعة المنتديات داخل الحرم الجامعى والمدينة الجامعية بشارع فاروق لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والعاملين بالجامعة والدخول من خلال الكارنية مجانا، مؤكدا أن الجامعة تقف باثرها خلف المنتخب الوطنى المصرى فى هذه البطولة المهمة، ودعا الطلاب بضرورة تشجيع ودعم المنتخب الوطنى والمشاركة بإيجابية فى بطولة أمم افريقيا التى تنظمها حتى يتحقق نجاحها والخروج الى مكان يليق بالدور المصرى فى القارة السمراء.

وعلى جانب آخر، أعلنت كلية التجارة بجامعة الزقازيق، نتائج الفرقة الأولى للشعبة الإنجليزية دور مايو 2019 بعد أقل من ساعتين من انتهاء الامتحانات على موقع الكلية.

وتعد هذه أول كلية فى الجامعات المصرية التى تُعلن نتائج الطلاب فى نفس يوم الانتهاء من الامتحان.

وأعرب الدكتور خـالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، عن تقديره لإدارة الكلية، مشيرا إلى أن منظومة التصحيح الإلكترونى قد آتت ثمارها، حيث يعد التصحيح الآلى أحد أبرز التقنيات التى نحتاجها فى المجال التعليمى بسبب الزيادة الكبيرة فى عدد الطلاب والسرعة فى التصحيح وضمان السرية والموضوعية، ويخفض نسبة الأخطاء البشرية، ويحقق الدقة فى رصد النتيجة، إضافة لضمان الكفاءة فيما يقدمه من معلومات تعطى مؤشرات لمستوى النتيجة.

وقال الدكتور هلال عفيفى، عميد كلية التجارة، إن نظام التصحيح الإلكترونى المتبع منذ أكثر من 4 سنوات بالكلية ساهم بشكل كبير فى استخراج النتائج فى أسرع وقت ممكن، حيث تم إعلان نتيجة الشعبة الإنجليزية للفرقة الأولى بعد انتهاء الطلاب من تأدية أخر امتحان بـساعتين، لافتًا إلى أن التصحيح الإلكترونى قضى بشكل كبير على ظاهرة الغش.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن نتيجة أولى انتظام وانتساب ستظهر بعد قليل، وستعلن باقى الفرق فى نفس يوم انتهاء الامتحان.

وفى سياق منفصل، افتتحت الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر السنوى لقسم جراحة المخ والأعصاب الذى يعقد بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة المخ والأعصاب بالمركز العلمى بمستشفى الجراحة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى والدكتور عبد السلام عيد عبد السلام عميد الكلية، بمشاركة عدد كبير من الأساتذة والمتخصصين فى جراحة المخ والأعصاب ورئاسة الدكتور سامى حسانين رئيس الجمعية المصرية لجراحة المخ والأعصاب رئيس القسم الدكتور ناصر الغندور رئيس الجمعية المصرية لجراحة المخ والأعصاب، والدكتور منصور مكية مقرر المؤتمر.

وخلال الافتتاح رحبت الدكتور ميرفت عسكر المشاركين معربة عن سعادتها بمشاركة الخبير الإيطالى البروفيسور ريناتو جلتسيو Renato Glazio رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة Pavia الإيطالية، مشيرة إلى أن الكلية حرصت بمختلف أقسامها منذ إنشائها على عقد المؤتمرات العلمية المحلية والدولية لمناقشة أحدث المستجدات فى مختلف التخصصات وتبادل الرؤى والخبرات بمشاركة الأساتذة والمتخصصين والباحثين من الجامعات والمؤسسات العلمية المصرية والدولية إثراء الحركة العلمية والبحثية والاطلاع أحدث المستجدات.

وهنأت أسرة كلية الطب أساتذة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى على تجديد شهادة الأيزو، حيث استطاعت الكلية تحقيق رسالتها فى تقديم تعليم طبى يستوفى معايير الجودة ويحث على احترام أخلاقيات المهنة ويلبى احتياجات المؤسسات الصحية وإنتاج أبحاث علمية تساهم فى رفع كفاءة الرعاية الصحية وتوفير خدمات مجتمعية لتنمية البيئة المحلية فى إطار من الحداثة والتنافسية ، وهو ما أهلها للاعتماد الأكاديمى منذ سنوات.

وأضافت نائب رئيس الجامعة، أن مؤتمر اليوم يحظى لمسة وفاء وتقدير من قسم جراحة المخ والأعصاب وحرص القائمين عليه على الاعتراف بالجميل لمؤسسة المرحوم الأستاذ الدكتور حسن جاويش وأن يتضمن أعمال المؤتمر تأبين لهذا العالم الجليل تقديرًا لجهوده للنهوض بالقسم وتخليدًا لذكراه كأحد علماء جراحة المخ والأعصاب فى مصر .

وصرح الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، أنه تم وضع برنامج زمنى لتنفيذ خطة الجامعة لتطوير قبة تل روزن بمركز ومدينة بلبيس، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرعاية القرى الأشد احتياجاً، خلال ثلاثة شهور تبدأ من 15يونيو وحتى 15 سبتمبر القادم. بمشاركة كافة كليات الجامعة وتسخير كافة امكانياتها للمشاركة فى عمليات التطوير ونشر الوعى بين أهالى القرية بمختلف مناحى الحياة.

وعقد الدكتور عثمان شعلان نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون البيئة وخدمة المجتمع، صباح اليوم، اجتماعاً موسعاً بحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور سليم صالح مسئول الاتصال بالمشروع، وأشاد نائب رئيس الجامعة بجهود فرق العمل خلال الأسبوع الأول، حيث قام فريق كلية الهندسة بعمل الرفع المساحى لشوارع القرية لإعداد التصميمات النهائية الخاصة بالشبكة المقترحة لتنفيذ مشروع الصرف الصحى وربطها بالأرض المقترحة لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالقرية باعتبارها من أهم المشكلات التى تشغل بال المواطنين يومياً.

ووجه شعلان وكلاء الكليات إلى ضرورة إسراع الخطى فى استكمال تنفيذ أعمال التطوير ومنها إنشاء صور مركز الشباب وتنجيل الملاعب وعمل الدهانات اللازمة والرسومات الرياضية من خلال كليات التربية الرياضية بنين وبنات والتربية النوعية والزراعة، مشيراً إلى أن الجامعة بصدد تدبير عدد من المعدات الرياضية لتزويدها بمركز الشباب لخدمة أبناء القرية.

وأعلن نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة أنه سيتم تنفيذ أعمال الصيانة للحمامات بالمدرسة الابتدائية، وأيضا أعمال التشجير داخل وحول المدرسة بالأشجار المثمرة من خلال مشاركة الأطفال بالقرية وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الأشجار فضلاً عن تشجير مداخل القرية من خلال مشاتل كلية الزراعة وكذا تطهير مصرف القرية من القمامة والملوثات بالتنسيق مع رى بلبيس ومجلس المدينة، وتنظيم حملة نظافة لرفع القمامة من جوانب القرية بالتعاون مع شباب الجامعة.

ولفت الى أن الجامعة مستعدة تماماً لتوفير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل نجاح تجربة تطوير قرية تل روزن وجعلها نموذجاً على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن هناك تبرعات لأراضى من الأهالى لإنشاء الوحدة الصحية ومحطة الصرف الصحى، والتى انتقلت ملكيتها بالفعل للهيئة العامة للصرف الصحى، بالإضافة إلى وجود أرض تبرع لإنشاء مكتب البريد والجامعة بصدد عمل تصميم مجمع خدمات القرية يقام على دار الضيافة.