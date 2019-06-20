دلع جسمك بالفجل الأحمر.. هيقوى مناعتك ويقلل فرص الإصابة بالسرطان

كتبت فاطمة ياسر

الفجل الأحمر يعد من الأطعمة الهامة لصحتك، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لك ولصحتك، فوجود مضادات الأكسدة يتسبب في حماية الجسم بشتي الطرق، وأيضا الفيتامينات والعناصر الأخري، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز وأهم الفوائد الصحية التي تعم علي جسم الإنسان، بعد تناوله للفجل الأحمر، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.



فوائد الفجل الاحمر

فوائد الفجل الأحمر..

-تناول الفجل الأحمر يساهم بشكل كبير في حماية الجسم من الأضرار التي تلحق في الجهاز التنفسي، ولذا فتناولك له يقلل فرص الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوي.

-هل تعلم أن تناول للفجل الأحمر باستمرار يساهم بشكل كبير في التخلص وحل مشكلة سوء الهضم؟..نعم لأن الفجل الأحمر يحتوي علي نسبة عالية من الألياف التي تساهم بشكل كبير في حل مشاكل المعدة، كالإصابة بعسر هضمي أو إمساك أو إسهال.

-نظرا لاحتوائه علي نسبة عالية من الألياف فهذا يجعله من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في التخلص وحل أزمة تراكم السموم في الجسم، فتناوله له يقضي عليها بشكل كبير.



فجل الاحمر

-يعد من أفضل الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان، ولذا عليك تناول الفجل الأحمر بكثرة.

-يحتوي علي مضادات الأكسدة الكثيرة، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من التعرض للمشاكل الصحية الناتجة عن قلته، ولذا تناوله بكثرة في وجبة الإفطار والعشاء.

-تقوية صحة العظام ، لأنه يساعد بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة به، نتيجة لاحتوائه على الكالسيوم.