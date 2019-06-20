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حروق بنسبة 95% بالجسد تسببت فى مصرع ربة منزل فى البدرشين

الخميس، 20 يونيو 2019 01:04 م
حروق بنسبة 95% بالجسد تسببت فى مصرع ربة منزل فى البدرشين حريق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى حادث مصرع ربة منزل، نتيجة اشتعال النيران بها فى البدرشين بسبب تسرب غاز موقد النيران "الشعلة"، عن إصابتها بنسبة حروق وصلت إلى 95%، بأنحاء جسدها، حيث فارقت الحياة قبل وصولها مستشفى الحوامدية.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، أنه فور اشتعال النيران بالضحية، حاول أفراد أسرتها، إنقاذها، إلا أن النيران كانت قد اشتعلت بملابسها وانتقلت لجسدها، لتفارق الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد خالد فهمى، مأمور مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد باشتعال النيران بربة منزل، مما أسفر عن مفارقتها الحياة.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، بإشراف العقيد على عبد الكريم، مفتش المباحث الجنائية، أن المتوفية تدعى " ب.س" 40 سنة ربة منزل، أثناء إعدادها الطعام، بواسطة موقد غاز، "شعلة" صغيرة الحجم، تسرب الغاز، مما أسفر عن اشتعال النيران بها، حيث تم نقلها إلى المستشفى فى محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة، وحرر الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


تسرب غاز

نشوب حريق

مصرع ربة منزل

امن الجيزة

البدرشين

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