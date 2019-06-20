حبس 3 متهمين بسرقة محل هواتف محمول بالتجمع الخامس 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين بسرقة محل هواتف محمول بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "عاصم.م"، و"خالد. م"، و"شريف.ع".

وكانت بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا يفيد بسرقة محل لهواتف المحمول بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.