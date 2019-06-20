حبس متهم 4 أيام اشترك مع آخرين في الاتجار غير المشروع بالعملة

كتبت أمنية الموجي

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس متهم بالاشتراك مع شخصين آخرين بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية وبالمخالفة لقانون البنك المركزي 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة العامة في القضية .

وذكرت التحريات الأمنية أن المتهم صاحب مكتبة بشرم الشيخ اشترك مع آخرين بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول بشراء العملات الأجنبية من المترددين عليه بالمحل أو من عملائه ، وإيداعها فى حساب الثانى والثالث ليقوما بسحبها وإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بحساب الأول بأحد البنوك بشرم الشيخ بأسعار السوق السوداء، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات أن حجم تعاملات المتهمين 9 مليون جنيه ونصف مليون دولار، خلال الفترة من عام 2016 إلي عام 2018، وأن الجهات الأمنية تعد تقريرها لتحديد قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها عن طريق اتجارهم في العملة.