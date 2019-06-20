حبس سائقين بتهمة حيازة المواد المخدرة بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس سائقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم مواد مخدرة فى منطقة النهضة بالقاهرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم "كريم. ع"، و"حسن. م"، سائقى "توك توك"، واعترفا المتهمين بترويجهم للمواد المخدرة، وبيعها بدائرة القسم مستقلين "توك توك "، وعثر بحوزتهم علي "20كيس استروكس، 12قطعة حشيش"، قبل ترويجهما بدائرة القسم.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام ثانى، عدة معلومات تفيد بقيام سائقى "توك توك" بترويج المواد المخدرة وبيعها على المواطنين، وعثر بحوزتهم علي "20 كيس استروكس ، 12 قطعة حشيش، 3 هواتف محمول، 1000 من متحصلات تجارتهم"، وبسؤالهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، وترويجها بدائرة القسم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.