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جامعة جنوب الوادى: انفاق 2.5 مليون جنيه على علاج الطلاب فى عام

الخميس، 20 يونيو 2019 11:10 ص
جامعة جنوب الوادى: انفاق 2.5 مليون جنيه على علاج الطلاب فى عام الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى
قنا - وائل محمد

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قال الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى،أنه فى إطار حرص الجامعة على الإهتمام بالرعاية الطبية للطلاب، فأنه قد بلغت تكاليف علاج الطلاب فى العام الجامعى الحالى حوالى 2 ونصف مليون جنيه، منها مليون جنيه علاج للامراض المزمنة، مثل السكر والروماتويد والفشل الكلوى وغيرها، ومليون ونصف جنيه تكاليف علاج الطلاب بالمستشفيات ومعاهد الاورام.
 
كما صرح الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تقوم أيضا بتسكين الحالات المرضية بالمدن الجامعية مع إعفاء الطلاب المرضى المصابين بأمراض مزمنة من رسوم المدينة، وكذلك ذوى الإحتياجات الخاصة للطلاب، كما يتم مساعدة الطلاب فى الحصول على الأجهزة التعويضية على نفقة الجامعة.
 
وصرح الدكتور ياسر مغربى مدير عام الإدارة، بأن رئاسة الجامعة لم ترفض طلب لطالب جامعى فى حاجة إلى علاج أو عمليات مهما بلغت تكاليف العلاج، ونعمل دائما على عدم تأخير صرف العلاج.
 
 

محافظه قنا

جامعه جنوب الوادى

علاج مجانى

مرض السكر

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