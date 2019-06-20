جامعة الإسكندرية تؤسس مركز لرصد الشائعات والرد عليها والتفاعل مع المواطنين

الإسكندرية أسماء على بدر

قرر مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة، خلال إنعقاده صباح اليوم الخميس، إنشاء مركز بالجامعة لـ"رصد الشائعات وكشف الحقائق"، بهدف رصد الشائعات على مستوى الجامعة، والرد عليها بشكل كامل، والتفاعل مع المواطنين والرد على شكواهم ومقترحاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، لتوضيح الحقائق للرأى العام و المجتمع الجامعي في اسرع وقت .

كما وافق المجلس، على إنشاء وحدة خاصة تابعة للقطاع، بإسم "وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية"، تكون مهمتها الأساسية رصد المشكلات التى تعانى منها محافظة الاسكندرية، ووضع الخطط والمقترحات اللازمة لحلها .

ووافق المجلس، على البدء فى تركيب وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية بمبنى إدارة الجامعة بالشاطبى، فى إطار تحول الجامعة إلى جامعة خضراء مستدامة.

واحيط المجلس علما، بقرار رئيس مجلس الوزراء بتغير مسمي كلية رياض الاطفال بجامعة الاسكندرية، ليصبح كلية التربية للطفولة المبكرة .

وناقش المجلس، مقترح مبادرة "اسكندرية بلا إدمان" بالتعاون مع المحافظة ووزارة التضامن الإجتماعى، للحد من إنتشار الظاهرة وتقديم الدعم الطبى والتوعوى اللازم للمتعاطين، ووضع الخطة الزمنية حتى نهاية العام الحالى وآلية مشاركة الكليات فيها.

كما إعتمد المجلس التوصيات النهائية للملتقى البيئى التاسع حول بحيرة مريوط وكيفية تنفيذها، ووافق المجلس على عدد من المشروعات البيئية والبحثية، ومنها: مشروع البحث المقدم من الدكتورة عزة شحاته الأستاذ بكلية العلوم، بعنوان "تطوير معمل وحدة الميكروسكوب الالكترونى" والممول من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم، ضمن مشروعات الاعتماد الدولى للمعامل بمؤسسات التعليم العالى، ومشروع البحث المقدم من الدكتورة بسنت عبد المعز الأستاذ بكلية الطب بعنوان "نهج جديد للكشف عن دلالات حيوية جديدة فى سرطان الثدى باستخدام الأنماط النسيجية المصورة بالمطياف الكتلى القائم على الامتزاز والتأين الليزرى"، ومشروع البحث المقدم من الدكتور السيد أبو المجد الأستاذ بكلية الصيدلة حول توظيف الجزيئى للكاربابينم المعزولة من المستشفيات الجامعية بالإسكندرية، ومشروع البحث المقدم من الدكتورة ألاء أبو الفتوح الأستاذ بكلية الصيدلة حول دراسات عن أنماط ومقاومة المكور العنقودى الذهبى للموكسيفوكساسين فى مستشفيات الإسكندرية.

واعتمد مشروع البحث المقدم من الدكتورة ايناس مجدى عمر المدرس بكلية طب الأسنان، ومشروع البحث المقدم من الدكتور ممدوح الجعفرى الأستاذ بكلية التربية للطفولة المبكرة، حول دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالى SDEES.

واستعرض المجلس، عدد من التقارير الخاصة بعقد ندوات بكلية التربية ندوة حول (الغذاء داء أم دواء)، التقرير الخاص بمبادرة الثلاسيميا "لأنهم تزوجوا ولم يعرفوا"، وتقرير عن الملتقى التوظيفى السنوى لكلية الزراعة سابا باشا، وكذلك يوم الطفل السعيد (يوم اليتيم)، وإحتفالية كلية التربية للطفولة المبكرة باليوم العالمى للكتاب، وإقامة الندوة التثقيفية الخامسة عشر للقوات المسلحة، إحتفالية يوم اليتيم، ندوة الوعى بالمشاركات بالتعديلات الدستورية، وعدد من الأنشطة الطلابية بالكلية.