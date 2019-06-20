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توافد الأقباط على دير الجنادلة بأسيوط للاحتفال بتكريس أول كنيسة للسيدة العذراء

الخميس، 20 يونيو 2019 05:12 م
توافد الأقباط على دير الجنادلة بأسيوط للاحتفال بتكريس أول كنيسة للسيدة العذراء دير الجنادلة بأسيوط
أسيوط محمود عجمي

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توافد مئات الأقباط، على دير السيدة العذراء دير الجنادلة بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، للمشاركة فى الاحتفال بذكرى تكريس أول كنيسة على اسم السيدة العذراء مريم بمدنية فيلبي وعيد حالة الحديد.
دير الجنادلة بأسيوط (9)
 
ويحرص الأقباط على قضاء أوقاتهم بداخل دير الجنادلة والدعاء بقضاء حوائجهم وطلب التبركات وشفاعة العذراء، كما يشارك الأقباط فى دورة أيقونات العذراء، مساء كل يوم خلال فترة الاحتفالات، لنيافة الحبر الجليل الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم ورئيس الدير.
دير الجنادلة بأسيوط (1)
 
ويحتفل دير السيدة العذراء "دير الجنادلة" بعيد حالة الحديد تذكار تخليصها متياس الرسول من السجن "حالة الحديد" والذى يناسب يوم 21 بؤونة الموافق 28 يونيو من كل عام.
دير الجنادلة بأسيوط (2)
 
ووضعت مديرية أمن أسيوط، بوابة إلكترونية علي مداخل ومخارج الدير السيدة العذراء، للكشف عن الأسلحة والمعادن، واقتصار إقامة الاحتفالات الطقسية داخل الدير العذراء.
دير الجنادلة بأسيوط (3)
 
جدير بالذكر أن "دير السيدة العذراء" يقع بجبل أسيوط الغربى، فى 3 كيلو متر غرب قرية دير الجنادلة التى تبعد 22 كيلو جنوب غرب مدينة أسيوط، وتقع على الطريق الغربى بين مركزى أبوتيح والغنايم، ويعد واحدا من المزارات الدينية بالمحافظة والمعالم السياحية والقبطية فى مصر، ويقصده آلاف الزائرين من مصريين وأجانب على مدى العام، لكى يتعرفوا على هذا المكان، وقد ذكر المقريزى هذا الدير فى القرن 15، ومعظم آثار هذا الدير عبارة عن مغارات قديمة منحوتة فى الجبل غالبًا كانت محاجر فرعونية "مصرية قديمة استعملها الرهبان كمساكِن لهم.
 
 
 


 
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اسيوط

دير الجنادلة

أمن أسيوط

وزارة الداخلية

عيد حالة الحديد

أقباط أسيوط

مرور أسيوط

اول كنيسة للعذراء

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