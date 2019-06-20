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الخميس، 20 يونيو 2019 12:53 م
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تنفيذ 688 حكما و 859 مخالفة فة حملة مكبرة بالفيوم

الخميس، 20 يونيو 2019 12:13 م
تنفيذ 688 حكما و 859 مخالفة فة حملة مكبرة بالفيوم حمله امنيه -ارشيفه
الفيوم – رباب الجالي

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تمكنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، من ضبط قضيتين سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 859 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 688 حكما في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة.
 
 
كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 94 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، وقضية اتجار بالمخدرات، و12 قضية متنوعة في مجال قضايا المسطحات، و90 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذر326 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.

الفيوم

محافظة الفيوم

الحملات الأمنية بالفيوم

مديرية أمن الفيوم

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