تعرف على عقوبات من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من الموظفين × 8 معلومات

كتب مدحت وهبة

واصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى المحافظات المختلفة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاة من يثبت تعاطيه للمخدرات.



"اليوم السابع" ينشر أهم المعلومات عن الإجراءات التى يتم اتخاذها تجاه من يثبت تعاطيه المخدرات من الموظفين فى نقاط محددة.



1- قامت اللجنة بالكشف على 15743 من الموظفين فى 16 وزارة، وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم فى الفترة من 9 يونيه الجارى وحتى الآن.



2- حملات الكشف وصلت 10 محافظات، هما القاهرة والجيزة والاسكندرية ودمياط وبورسعيد والشرقية والغربية والمنيا وأسوان والقليوبية.



3- تبين تعاطى 162 حالة للمواد المخدرة.



4- إحالة الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



5- تصل العقوبات لمن يثبت تعاطيه من المخدرات إلى الفصل من العمل.



6- سيتم تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة لتشمل مختلف المحافظات خلال الأيام المقبلة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء



7- من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



8- تخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم كشف على العاملين بها، لتذليل أى عقبات تواجه حملات الكشف.