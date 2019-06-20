تعرف على درجات القبول فى الثانوية العامة والفنية والفندقية والتجارية بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اعتمد تنسيق القبول لطلاب المرحلة الثانوية العامة والفنية، حيث تم تحديد مجموع 212 درجة للقبول بالثانوى العام و200 درجة للقبول بفصول الخدمات بالثانوى العام.

وقال عبد اللطيف عمران، وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، فى بيان صحفى، إن إجمالى عدد الأماكن الشاغرة بمدارس الثانوى العام بالمحافظة 6125 مكانا، وتم تحديد مجموع 212 درجة لشغلها، موضحاً أنه تم تحديد مجموع 205 درجات للفندقية بإسنا و195 درجة الفندقية بالأقصر و155 درجة للتجارة بنين و150 درجة للبنات و185 للميكانيكية، أما درجات القبول بالثانوى الزراعى بإسنا والشعب 170 درجة و165 بزراعة الطود و145 بالقرنة و141 بأرمنت.