تزامنا مع أمم أفريقيا.. أنشطة رياضية مكثفة بمراكز الشباب بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية، أنشطة رياضية مكثفة، جعلتها تتوهج بالأنشطة تزامنا مع بدء العد التنازلى لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت مراكز الشباب تدريبات السباحة بمركز شباب برج العرب، تدريبات مدرسة كرة القدم المجموعة الاولي، وتدريبات فريق 2010 لكرة السلة، تدريبات الكاراتيه بمركز شباب طوسون، تدريبات الكاراتيه وكرة القدم بمركز شباب برج العرب الجديد، تدريبات كرة السله بمركز شباب الانفوشى لفريق 2007 وتدريبات لفريق الكونغ فو بالمركز، تدريبات السباحة بمركز شباب برج العرب الجديد.

وتأتى هذه التدريبات بناء على توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الاسكندرية بتفعيل الأنشطة بمراكز الشباب.

من جانبها شددت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأسكندرية، على التنسيق بين الادارات الفنيه لعمل كرنفال رياضى وفنى ومسابقات على مدار اليوم وبالمجان لجميع أفراد العائلة بمراكز الشباب التى ستذاع بها مباريات كأس الأمم الأفريقية، عبر الشاشات الكبرى كأسلوب جذب للأعضاء نحو مراكز الشباب.

كما شددت على رفع حالة الاستعدادات القصوى بمراكز الشباب استعدادا لاستقبال كأس الأمم الأفريقية والتأكيد على العاملين باستقبال الجماهير وحسن استضافتهم، وتوفير الاجواء الملائمة من أجل تحقيق متعة المشاهده من خلال شاشات العرض الكبرى التى تم وضعها داخل مراكز الشباب.



أنشطة رياضية مكثفة بمراكز الشباب بالإسكندرية



أنشطة رياضية مكثفة بمراكز الشباب بالإسكندرية



أنشطة رياضية مكثفة بمراكز الشباب بالإسكندرية



أنشطة رياضية مكثفة بمراكز الشباب بالإسكندرية



أنشطة رياضية مكثفة بمراكز الشباب بالإسكندرية



أنشطة رياضية مكثفة بمراكز الشباب بالإسكندرية



أنشطة رياضية مكثفة بمراكز الشباب بالإسكندرية



أنشطة رياضية مكثفة بمراكز الشباب بالإسكندرية