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تدريب وتأهيل طلاب الدبلومات لدخول امتحانات الدور الثانى

الخميس، 20 يونيو 2019 02:16 م
تدريب وتأهيل طلاب الدبلومات لدخول امتحانات الدور الثانى تدريب طلاب الدبلومات
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك تدريب تأهيلى للطلاب فى المدارس الثانوية لرفع كفاءتهم لدخول امتحانات الدور الثانى. 
 
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنه تعليم الوادى الجديد منحت طلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى، 120ساعة تدريب تأهيلى على مدار ثلاث أسابيع، الذى لم يتجاوز نسبة حضور التدريب العملى عن 75 % والدراسة النظرية عن 85 % .
 
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الهدف رفع كفاءتهم الفنية وصقل خبراتهم المهنية، لحضور امتحانات الدور الثانى 2018 / 2019 .
 
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التربية والتعليم

الثانوى الفنى

التدريبات الفنية

امتحانات الدور الثانى

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