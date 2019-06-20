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تحرير 532 مخالفة مرورية وفحص 36 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 20 يونيو 2019 08:55 ص
تحرير 532 مخالفة مرورية وفحص 36 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملات امنية - ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنة مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير 532 مخالفة مرورية متنوعة.

كما شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، أسفرت عن فحص 11 مزرعة بدائرة مركز السادات، وفحـص 33 شخصا، كما تم فحص 23 شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 18 شخصا جنائيا وتبين وجود 5 عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.


محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

حمله مروريه

مرور السادات

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