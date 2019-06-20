تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن فى مدينة نصر

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بمدينة نصر بأسلوبي المفتاح المصطنع وكسر الكالون، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية تقدر ثمنها بملايين الجنيهات، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مواطن باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة 4 خواتم ذهبية - شاشة جهاز كمبيوتر "لاب توب").

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مُقيمين بدائرة القسم، لأحدهما معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة"- عتلتين حديديتين، وعدد 3 مفكات - مجموعة من المفاتيح المصطنعة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا بتمكنهما من دخول شقة المجني عليه بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وبارشادهما تم ضبط المسروقات، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقات المساكن "بأسلوبي المفتاح المصطنع وكسر الكالون"، وقيامهما بارتكاب (9) حوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم، وبإرشادهما تم ضبط كميات من المشغولات الذهبية (70 خاتما - 51 دبلة - 14 خاتما "صغير الحجم"- 5 سلاسل - 15 انسيالا - 6 أقراط)، وكميات من المشغولات الفضية (174 خاتما - 69 دبلة - 3 انسيالات - 23 قرطا - 3 ميدليات - 86 حرفا) لدى عميلهما سيئ النية ويعمل سائق وأمكن ضبطه، وضبط (شاشتين LCD - جهاز كمبيوتر "لاب توب") لدى عميلهما "سيئ النية" عامل - مُقيم دائرة قسم الجمالية) أمكن ضبطه، وضبط (17 ساعة يد) بمسكن أحد المتهمين، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها في تلك الحوادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.