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تأجيل إعادة محاكمة 28 متهما بـ"اقتحام الحدود الشرقية" لجلسة 26 يونيو

الخميس، 20 يونيو 2019 12:54 م
تأجيل إعادة محاكمة 28 متهما بـ"اقتحام الحدود الشرقية" لجلسة 26 يونيو حبس - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، تأجيل إعادة 28 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 26 يونيو لتعذر حضور المتهمين.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

 

 

 

 


اقتحام السجون

اقتحام الحدود الشرقية

محاكمة الاخوان

جنايات القاهرة

المستشار محمد شرين فهمى

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