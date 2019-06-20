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بدء خطة الطوارئ بشركات المياه والصرف الصحى استعدادًا لأمم أفريقيا

الخميس، 20 يونيو 2019 05:22 م
بدء خطة الطوارئ بشركات المياه والصرف الصحى استعدادًا لأمم أفريقيا رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن انتشار وتوزيع المعدات وسيارات شفط المياه وفرق الفنيين، وتنفيذ خطة الطوارئ لشركات المياه وشركات الصرف الصحى، وتشكيل فرق طوارئ بالمحطات والفروع الهندسية على مدار 24 ساعة لمواجهة أى أعطال بالشبكات استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية.

وأكد رسلان على استعداد كافة الشركات التابعة والجاهزية والعمل باعتبارها كيان واحد وتسخير كافة الامكانيات المادية والبشرية تأهبا لهذا الحدث الهام، مشيرا أن شركات المياه فى المحافظات التى لا يقام بها مباريات البطولة على أهبة الاستعداد للتعامل فى الأزمات والطوارئ طوال فترة إقامة البطولة.

وأضاف أن غرفة العمليات والطوارئ بالشركة القابضة تتابع عن كثب كافة الأحداث والمستجدات وأعمال الشركات فيما يتعلق بالتجهيز والاستعداد للبطولة والتأكد من تطهير مطابق الصرف الصحى داخل الاستادات وبالشوارع المحيطة، وتواجد المعدات الكافية للتعامل مع أى طارئ.

 

رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (1)
رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (1)

 

رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (2)
رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (2)

 

رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (3)
رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (3)

 

رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (4)
رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (4)

 

رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (5)
رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (5)

 

رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (6)
رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (6)

 

رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (7)
رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (7)

 

رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (8)
رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (8)

 

رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (9)
رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (9)

 

رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (10)
رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (10)

 

رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (11)
رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (11)

 

رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (12)
رئيس الشركه القابضه للمياه يطلق اشارة بدء الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية (12)

 


وزاره الاسكان

شركات المياه

الشركه القابضه للمياه

امم افريقيا

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