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بالأسماء .. حركة تعيينات جديدة فى جامعة بنها .. تعرف عليها

الخميس، 20 يونيو 2019 03:37 م
بالأسماء .. حركة تعيينات جديدة فى جامعة بنها .. تعرف عليها الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبيه-نيفين طه

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أصدر الدكتور جمال السعيد،رئيس جامعة بنها،عددًا من قرارات التعيين الجديدة،التى نصت على تجديد قيام الدكتور ماهر حسب النبى خليل الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة بمشتهر للعمل مستشارا لرئيس الجامعة ومشرفا عاما على وحدة حساب البحوث العلمية بالجامعة،وتكليف الدكتورة عبير فتح الله أنيس الأستاذ بقسم الفلسفة بكلية الاداب بتسيير أعمال عمادة كلية الاداب لحين صدور قرار اخر وتجديد تكليف الدكتور طارق الششتاوى وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا - مديرا تنفيذيا للمعلومات.
 
كما شملت القرارات التي أصدرها رئيس الجامعة،تجديد تكليف الدكتور علاء أمين الأستاذ بقسم الكيمياء التحليلية بكلية العلوم – مديرا تنفيذيا لوحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم العالى بالجامعة. 
 
وتجديد قيام الدكتور أحمد سعيد الأستاذ بقسم البساتين بكلية الزراعة بمشتهر بالإشراف على حدائق الجامعة وكلياتها وكذلك الإشراف على متابعة الصيانة المستمرة لمركز التنمية الشبابية والرياضية بمشتهر.
 
كما شملت القرارات أيضا تكليف الدكتورة هايدى يوسف المدرس بقسم الاعلان والطباعة بكلية الفنون التطبيقية للعمل نائبا للمشرف على إدارة المطبعة بالجامعة ، وتكليف رفعت نان داود بدرجة مدير عام للقيام بمهام أمين الجامعة المساعد للشئون الادارية ولحين صدور،وتكليف أحمد رجب أحمد أخصائى شئون تعليم اول للقيام بمهام مدير عام العلاقات العلمية والثقافية ولحين صدور قرار أخر،وتكليف المهندسة ابتسام أحمد مهندس أول بالمستوى الأول " أ " للقيام بمهام مدير الشئون الهندسية بقسم المستشفيات الجامعية ببنها ولحين صدور قرار اخر.
 

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