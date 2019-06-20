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باكستان: القيادة السياسية الهندية لا تبدو مستعدة للحوار

الخميس، 20 يونيو 2019 09:27 م
باكستان: القيادة السياسية الهندية لا تبدو مستعدة للحوار وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي
أ ش أ

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 قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم الخميس، إن "القيادة السياسية الهندية لا تبدو مستعدة للحوار بشأن جميع القضايا العالقة مع إسلام آباد".
 
ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم، عن قريشي قوله - في تصريحات صحفية - إن رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، بدا مترددًا في اجتماعه الذي تم على هامش اجتماع شنغهاي للتعاون، مضيفًا أن السلام قضية محورية في عملية التقدم الإقليمي وتقليص معدلات الفقر.
 
وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن القيادة الهندية لم تخرج بعد عن الحالة العامة التي تصاحب الانتخابات وأن "وضع باكستان معروف للمجتمع الدولي".
 
وكانت باكستان قد عرضت عقد محادثات لحل جميع القضايا العالقة بما فيها منطقة كشمير المتنازع عليها، ورد الجانب الهندي بضرورة وضع شروط لهذه المحادثات.

باكستان

نارندرا مودي

الهند

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