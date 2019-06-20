باستخدام مسدس بلاستيك.. ضبط المتهم بسرقة صاحب مكتب سفريات فى الإسكندرية

القت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على المتهم فى واقعة سرقة صاحب مكتب سفريات، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بمنطقة المندرة بحري، كرها عنه، باستخدام مسدس "بلاستيكي"، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغا من صاحب مكتب سفريات، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بمنطقة المندرة بحرى، كرها عنه والاستيلاء على مبلغ مالي.

ووفقا للبلاغ، فوجئ المذكور أثناء تواجده بمكتبه بحضور أحد الأشخاص - توجد بينهما معاملات مالية- وبصحبته شخص آخر مجهول وقاما بإشهار سلاح نارى والإستيلاء منه على 6 آلاف دولار أمريكى، وهاتف محمول.

وأضاف المذكور أن المتهمين قاما بإعادة هاتفه المحمول عقب قيامهما بمسح ما يحتويه من بيانات خاصة به.

ووجه اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية لضبط مرتكبى الحادث.

أسفرت جهود البحث عن ضبط المتهم المشار إليه، واعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة لوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه على إثر تعاملهم فى مجال تغيير العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى.

وأضاف المتهم أن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة عبارة عن مسدس "بلاستيكى" قام بالتخلص منه عقب الحادث، وأرشد عن كامل المبلغ المستولى عليه.

وبتطوير مناقشة المتهم أمكن تحديد هوية المتهم الثانى وجارى تكثيف الجهود لضبطه، تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.