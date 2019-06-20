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انفجار سيجارة إلكترونية تشوّه وجه مراهق أمريكى

الخميس، 20 يونيو 2019 02:58 م
انفجار سيجارة إلكترونية تشوّه وجه مراهق أمريكى تشوّه فى وجه مراهق أمريكى
كتب وكالات

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يقبل الناس عادة على السجائر الإلكترونية، حتى يقللوا الأضرار الصحية، لكنهم ينسون أنها قد تتحول إلى "قنبلة موقوتة"، تنفجر فى الفم، على نحو مفاجئ، وتلحق أضرارا كبيرة بالفك، بحسب "سكاى نيوز".

 

وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن عائلة من ولاية تكساس، اشترت سيجارة إلكترونية لابنها البالغ من العمر 17، فى مارس الماضي، حتى يبتعد عن التدخين، لكنها أضرته من حيث لا تدري.

 

وانفجرت السيجارة الإلكترونية بشأن مفاجئ فى فم الفتى، خلال سحبه دخانا منها، وعانى نزيفا حادا، واضطرت العائلة إلى القيادة لمسافة تقارب مئتى ميل حتى تأخذه إلى مركز علاجى مختص، لأنها كانت تسكن فى منطقة نائية بولاية نيفادا.

 

وتم نشر هذه الحالة فى مجلة "نيو إنغلد جورنال أوف ميديسين"، لأجل التوعية بمخاطر السجائر الإلكترونية، لاسيما أن حالة الانفجار الأمريكىة ليست الأولى من نوعها.

 

وأوضحت الطبيبة، كاتى روسل، أن السيجارة الإلكترونية تشكل خطرا محدقا، لأنها قد تنفجر فى أماكن حساسة، مثل الجيب أو الوجه والفم، وأضافت أن الفتى أصيب بكسر كبير فى فكه السفلي، خلال مارس الماضي، كما فقد عددا من أسنانه، واضطر الأطباء إلى وضع جبيرة فى فمه لأجل الترميم.

 


سيجارة إلكترونية

السجائر الإليكترونية

أضرار السيجارة الالكترونية

انفجار سيجارة الكترونية

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