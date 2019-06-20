انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق داخل شقة سكنية فى مصر القديمة

كتب سليم على

أمرت نيابة مصر القديمة ، بمحكمة جنوب القاهرة ، بانتداب العمل الحنائى، لمعاينة حريق داخل شقة سكنية بعقار ، لمعرفة أسباب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بعقار بمنطقة مصر القديمة ، حيث انتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران فى المكان دون وقوع اصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى مصر القديمة ، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.