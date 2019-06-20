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اليمن تتسلم رئاسة الدورة 108لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية خلفا لموريتانيا

الخميس، 20 يونيو 2019 07:32 م
اليمن تتسلم رئاسة الدورة 108لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية خلفا لموريتانيا جانب من الجلسة
إيمان حنا

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تسلمت اليمن اليوم رئاسة الدورة 108  لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لعام كامل خلفا لموريتانيا. وترأس السفير رياض العكبري ، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية اعمال الدورة الثامنة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية. 
 
وألقى السفير رياض العكبري ، كلمة عبر فيها عن موقف اليمن ازاء مختلف القضايا المعروضة على جدول الاعمال، وتحديات وأهداف التنمية المستدامة والعمل الاقتصادي العربي المشترك. وتطرق في كلمته الى تعقيدات الوضع السياسي والإنساني والوضع الاقتصادي المتدهور  في اليمن، جراء انقلاب المليشيات الحوثية، والحاجة الى تفعيل الدور العربي في جهود تحقيق التسوية السياسية على قاعدة المرجعيات الثلاث، واستعادة سلطة الدولة الشرعية،  وتحقيق السلام، واعادة الإعمار. 
 
كما  أكد السفير رياض العكبري  ،على ما ورد في الوثائق المعروضة على هده الدورة من جهة اهمية الاستثمار العربي لتحقيق خطة التنمية التي اقرتها القيادة الفلسطينية، وجدد المندوب الدائم موقف اليمن الثابت المساند للقضية الفلسطينية بصفتها قضية العرب المركزية. 
 
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وبحضور  السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، ورؤساء وفود الدول أعضاء المجلس، وعدد من المندوبين الدائمين، ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، المنضوية في عضوية المجلس، والمستشار وليد عبدالعزيز عبدالغني المسؤول عن الملف الاقتصادي بالمندوبية، تمت مناقشة تقرير الأداء الاقتصادي السنوي لدول المجلس للسنة المنقضية. وتم استعراض العديد من المذكرات والتقارير، وتمت مناقشة مذكرات الأمانة العامة للمجلس حول العديد من الموضوعات ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب رؤية الاتحادات العربية النوعية المتخصصة حول التنمية المستدامة، وتقرير وتوصيات الاجتماع الدوري الخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، واستعراض تقرير وتوصيات اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية.

جامعة الدول العربية

اليمن

مجلس الوحدة الاقتصادية

اليمن ومصر

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