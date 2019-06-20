النيابة تأمر بتشريح جثة مسن قتل على يد زوجة ابنه ببولاق

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة مسن قتل على يد زوجة ابنه بسبب مرضه ببولاق الدكرور، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وبدأت التحقيق مع المتهمة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد وفاة مسن يبلغ من العمر 80 عاما، ووجود شبهة جنائية فى وفاته.

وبإجراء التحريات، تبين أن المجنى عليه، مصاب بعدة إصابات برأسه، وأن زوجة ابنه، اعتدت عليه بالضرب، بسبب تضررها من رعايته صحيا، حيث أنه مصاب بعدة أمراض شيخوخة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.