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المترو يمد ساعات تشغيله للواحدة والنصف صباحا من الغد حتى انتهاء أمم أفريقيا

الخميس، 20 يونيو 2019 03:02 م
المترو يمد ساعات تشغيله للواحدة والنصف صباحا من الغد حتى انتهاء أمم أفريقيا مترو الأنفاق ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تبدأ شركة المترو فى مد ساعات تشغيل الخطوط الثلاثة حتى الساعة الواحدة والنصف صباحا ابتداء من غدا الجمعة، على أن يبدأ التشغيل اليومى من الساعة الخامسة والنصف صباحا، ويستمر مد ساعات التشغيل بالخطوط الثلاثة حتى انتهاء بطولة الأمم الأفريقية.

كما تقوم شركة المترو برفع درجة الاستعداد القصوى من الغد لتسهيل تنقل الجماهير عبر خطوط المترو إلى الاستادات التى ستقام عليها مباريات كأس الأمم الأفريقية، وتشكل فرق للطوارئ لمتابعة الموقف باستمرار بالمحطات مع زيادة أعداد صرافين التذاكر وتشغيل المحطات بكامل طاقتها بالتنسيق مع إدارات الركاب بشركة المترو، وتوفير قطارات فوارغ لسحب التكدسات خلال المباريات الهامة ذات الإقبال الجماهيرى الكثيف مثل مباريات مصر والافتتاح والنهائيات.

 

 


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