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القبض على قاتل سيدة داخل منزلها في الغربية

الخميس، 20 يونيو 2019 10:41 م
القبض على قاتل سيدة داخل منزلها في الغربية متهم - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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نجح ضباط البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، من فك لغز العثور على جثة لسيدة داخل منزلها بمنطقة مساكن مبارك التابعة لمركز المحلة الكبرى.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن ضباط البحث الجنائي بالمحلة وسمنود برئاسة العقيد وليد الجندى رئيس الفرع من فك لغز العثور على جثة سيدة مقتولة داخل منزلها بمساكن مبارك.
 
وتوصلت التحريات أن القاتل يدعى"ماهر. أ" 23 سنة حاصل على دبلوم تجارة ومقيم بكفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبرى ، وتم ضبطة وضبط المبلغ المسروق من منزل المجني عليها ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق .
 
 
 

المحلة الكبرى

مصرع سيدة

مباحث الغربية

مدير أمن الغربية

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