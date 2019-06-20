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القبض على تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بالغربية

الخميس، 20 يونيو 2019 02:34 ص
القبض على تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بالغربية حبس - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، من القبض على تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، بتمكن الرائد أحمد الحجار ومعاونه النقباء أحمد جمعة ومحمود عبد الجواد، من ضبط أخطر تشكيل للاتجار فى الأقراص المخدرة، والمكون من  "ف. ا.م. ا" وشهرتها فاطمة أم أحمد الفار 42 سنة، ومقيمة مساكن السلام ثان طنطا، "م.ع.م.ع" وشهرته حيرم فرحات 30 سنة، عاطل ومقيم السلخانة تان طنطا.
 

تم ضبطهم وبحوزتهم 1000 قرص من عقار الترامادول المخدر، ومبلغ مالى 50 ألف جنيه وهواتف محمولة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.


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المواد المخدرة

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الاتجار فى المخدرات

اخبار الحوداث

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