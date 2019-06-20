القابضة للصناعات الغذائية تجتمع بالموردين اليوم للتعاقد على شراء السلع

كتب مدحت وهبة

تعقد لجنة المشتريات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، اليوم الخميس ، اجتماعًا، مع الموردين وكبار المنتجين للتعاقد على شراء السلع والمنتجات الغدائية، وطرحها للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد عقدت اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لمناقشة الخطة الاستراتيجية التى تم وضعها بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية لتطوير ودمج بعض الشركات التابعة للشركة القابضة ومنها شركتي قها وإدفينا، بحضور اللواء أحمد حسانين، رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الادارة ورؤساء شركتي قها وادفينا، ومعاونى الوزير، ومُمثل وزارة قطاع الأعمال العام، وكذلك اعضاء المكتب الاستشاري القائم بإعداد دراسة الدمج والتطوير.