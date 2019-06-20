سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 02:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الصين وأمريكا تعتزمان استئناف المحادثات التجارية

الخميس، 20 يونيو 2019 12:42 م
الصين وأمريكا تعتزمان استئناف المحادثات التجارية ترامب وشى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إن مسؤولين كبارا صينيين وأمريكيين سيستأنفون المحادثات التجارية بناء على رغبة رئيسي البلدين لكن بكين تأمل أن تخلق واشنطن الظروف الضرورية للحوار.

وانهارت المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق شامل فى الشهر الماضى بعدما اتهم مسؤولون أمريكيون الصين بالتنصل من التزامات جرى الاتفاق عليها فى وقت سابق.

لكن آمال إنعاش المفاوضات تجددت عن طريق اتصال هاتفى أمس الأربعاء بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الصينى شي جين بينج، والتأكيد على أنهما سيجتمعان فى الأسبوع المقبل خلال قمة العشرين فى اليابان.

وقال الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر أمس إنه سيتحدث هاتفيا مع ليو خه نائب رئيس الوزراء الصينى وكبير المفاوضين فى المحادثات التجارية "فى غضون اليوم ونصف اليوم القادمين".

وقال قاو فنج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية للصحفيين "سيتواصل رئيسا فريقى التجارة بموجب تعليمات الرئيسين". ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

 

دونالد ترامب

شى جين بينج

الصين

أمريكا

المحادثات التجارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اكتشاف مقابر عمرها 2000 عام وسط الصين تضم 10 قطع أثرية

الخميس، 20 يونيو 2019 11:01 ص

حروب التجارة.. الصين تمنع استيراد لحم الخنزير من كندا.. وصحف: الجمارك الصينية تنتقم لاعتقال مدير تنفيذى من Huawei بناء على طلب الولايات المتحدة.. وبكين تبرر موقفها بوجود آثار عقار محظور لديها ومسموح به بأمريكا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:00 م

الصين: ترامب وشي جين بينج سيناقشان ما يريدان خلال قمة مجموعة العشرين

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:45 ص

رئيس الصين يؤكد دعم حل قضية شبه الجزيرة الكورية سياسيا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 08:08 ص

الصين تدعو المجتمع الدولى لمراعاة احتياجات سوريا لمكافحة الإرهاب

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:52 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

موجز 1.. الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بالتنظيم الإرهابى

موجز 1.. الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بالتنظيم الإرهابى

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

وفد الشباب الإفريقى يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة

وفد الشباب الإفريقى يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة