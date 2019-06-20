الصين وأمريكا تعتزمان استئناف المحادثات التجارية

رويترز

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إن مسؤولين كبارا صينيين وأمريكيين سيستأنفون المحادثات التجارية بناء على رغبة رئيسي البلدين لكن بكين تأمل أن تخلق واشنطن الظروف الضرورية للحوار.

وانهارت المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق شامل فى الشهر الماضى بعدما اتهم مسؤولون أمريكيون الصين بالتنصل من التزامات جرى الاتفاق عليها فى وقت سابق.

لكن آمال إنعاش المفاوضات تجددت عن طريق اتصال هاتفى أمس الأربعاء بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الصينى شي جين بينج، والتأكيد على أنهما سيجتمعان فى الأسبوع المقبل خلال قمة العشرين فى اليابان.

وقال الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر أمس إنه سيتحدث هاتفيا مع ليو خه نائب رئيس الوزراء الصينى وكبير المفاوضين فى المحادثات التجارية "فى غضون اليوم ونصف اليوم القادمين".

وقال قاو فنج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية للصحفيين "سيتواصل رئيسا فريقى التجارة بموجب تعليمات الرئيسين". ولم يذكر المزيد من التفاصيل.