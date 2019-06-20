الصحة: تفعيل برامج وقاية الطفل من الإصابة بالإيدز عن طريق الأم الحامل

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يتم العمل على سلسلة من المحاور لمواجهة خطر انتقال عدوى الإيدز، حيث يتم توسيع قاعدة المفحوصين للكشف عن المرض خاصة الذين تعرضوا لخطر العدوى ولم يقوموا بالفحص المعملى.

وتابعت وزارة الصحة أنه يتم ربط المصابين بمنظومة المتابعة المعملية، وتقديم العلاج المضاد للإيدز، بجانب دعم الإنتظام علي العلاج للتحكم وتثبيط الحمل الفيروسىً.

وأضافت أنه يتم تكثيف وتعزيز إستمرارية انشطة الترصد الصحي وتضافر جهود التوعية المجتمعية لمنع السلوكيات المؤدية للعدوي بالفيروس كما يتم تفعيل وقاية الطفل من الاصابة بالايدز من الأم المصابة.